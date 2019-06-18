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Düzce sele teslim oldu

42 dakika önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 8 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılırken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 8 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılırken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de ve Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakuplar ve Hamamüstü köyleri ile Cevizli mevkiinde bulunan evleri su bastı. Birçok vatandaş evlerinde mahsur kalırken, ekipler ve vatandaşlar evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalan 8 kişi Düzce ve Gölyaka itfaiye ekipleri ile Özel İdare ekiplerinin çalışması ile evlerinden çıkartılabildi. Evlerinde mahsur kalan 4 kişi de bölgeye sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere götürüldü. Özel İdare ve DSİ'ye bağlı iş makinelerinin yoğun çalışması sonucu taşan dere yatakları açılarak sel sularının boşalması sağlanırken, Cevizli mevkiinde taşan derenin temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Gölyaka Efteni Gölü ile Düzce şehir merkezini birbirine bağlayan yoldaki köprülerin selden tahrip olması nedeniyle ise Düzce'den Gölyaka'ya giden tali yolda ulaşım tamamen kesildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
İtfaiye, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa
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