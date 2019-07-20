DÜZCE SELİN DENİZE SÜRÜKLEDİĞİ KÖPEĞİ YÜZEREK KURTARDI
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DÜZCE'de bir vatandaşın sel sularına kapılıp derede sürüklenen köpeği kurtarması amatör kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
DÜZCE'de bir vatandaşın sel sularına kapılıp derede sürüklenen köpeği kurtarması amatör kameraya yansıdı. Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından amatör kameraya yürekleri ısıtan bir görüntü yansıdı. Sel felaketinin ardından Akçakoca'da denize sürüklenmiş haldeki köpeği gören bir vatandaş hemen denize girdi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, odun yığınları ve kirliliğin olduğu denizden yüzerek köpeği kurtardı. Vatandaşın davranışı takdir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
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