Düzce servis almayınca, makam aracıyla okula götürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce servis almayınca, makam aracıyla okula götürülüyor - Son Dakika

Düzce servis almayınca, makam aracıyla okula götürülüyor

7 saat önce

Servis almayınca, makam aracıyla okula götürülüyorDüzce'de, beyninde şant takılı olan Senanur Yeşilyurt'u (7) hayati risk taşıması nedeniyle servis şoförleri taşımak istemeyince, durumu öğrenen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu harekete geçti.

Servis almayınca, makam aracıyla okula götürülüyor

Düzce'de, beyninde şant takılı olan Senanur Yeşilyurt'u (7) hayati risk taşıması nedeniyle servis şoförleri taşımak istemeyince, durumu öğrenen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu harekete geçti. Başkan Kasapoğlu, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Senanur'u her gün makam aracıyla okuluna götürmeye başladı.

Düzce'de, Aralık ayının son haftası etkili olan yağmur nedeniyle Beyciler Mahallesi'nde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu çalışmaları incelemek için gittiği Beyciler Mahallesi'nde doğuştan bedensel engelli olan ve zaman içinde geçirdiği ameliyatlar sonrası beyninde şant takılı olan Senanur Yeşilyurt ile tanıştı.

Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, beyninde şant takılı olan Senanur'un hayati risk taşıması nedeniyle servis şoförlerinin küçkü kızı taşımak istemediklerini ve u yüzden okuluna devam edemediğini öğrendi. Kasapoğlu, Metek Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Senanur Yeşilyurt'u makam aracıyla her sabah evinden alarak okula bırakırken, akşamları da yine makam aracıyla okuldan alınıp evine bırakıyor. Ayrıca Kasapoğlu, Senanur'un tüm eğitim masraflarını karşılama sözü verdi.

'YARDIMCI OLMAK İSTEDİK'

Evinden alınarak okula bırakılan Senanur Yeşilyurt, bu durumdan oldukça memnun olduğunu söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Su baskınının yaşandığı akşam tesadüfen anneannesi ile konuşurken servis problemi yüzünden okula gidemediğini söyledi. Bizde yardımcı olmak istedik. Okula devam edebilmesi açısından ihtiyaç olduğunu söylediler. Bu sebeplerden dolayı sabahları alıyoruz, okul çıkış saatinde de evine bırakıyoruz. dedi.

Düzce servis almayınca, makam aracıyla okula götürülüyor

Celal Kasapoğlu, Yeşilyurt, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
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