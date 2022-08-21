Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan Düzce Sevdalıları Yardımlaşma Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğin hizmet binasında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında derneğin yardım amacıyla topladığı eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dernekte yangın çıktı, yardım malzemeleri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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