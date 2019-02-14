Son Dakika Haberleri: Düzce Sevgililer Günü'nde Sürpriz Yapmak İsterken, Evi Yakıyorlardı

Düzce Sevgililer Günü'nde Sürpriz Yapmak İsterken, Evi Yakıyorlardı

37 dakika önce

? DÜZCE'de, 2 üniversite öğrencisi arkadaş Sevgililer Günü'nde kız arkadaşlarına sürpriz yapmak için hazırladıkları masada mum yakarken, masa örtüsünü tutuşturdu.

? DÜZCE'de, 2 üniversite öğrencisi arkadaş Sevgililer Günü'nde kız arkadaşlarına sürpriz yapmak için hazırladıkları masada mum yakarken, masa örtüsünü tutuşturdu. İki arkadaş masayı saran alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.

Olay akşam saatlerinde, Düzce Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. B.K. ve E.Ç. iddiaya göre Sevgililer Günü nedeniyle eve davet edecekleri kız arkadaşları için sürpriz yapmak isteyerek, hazırladıkları masanın üzerinde mumlar yaktı. Düşen mumlar masa örtüsünü tutuşturdu. Panikleyen iki arkadaş itfaiyeye haber verirken, yanan masa örtüsünü söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının söndürüldüğünü görürken, dumandan etkilenen 2 arkadaşa ambulansta müdahalede bulunuldu. 2 arkadaş kontrolden geçirilmek için hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangının mumlar nedeniyle çıktığını tespit etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Sevgililer Günü, Düzce, 3. Sayfa
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