Son Dakika Haberleri: Düzce seyircisi Darıca Gençlerbirliği maçını 1 TL'ye izleyecek
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Düzce seyircisi Darıca Gençlerbirliği maçını 1 TL'ye izleyecek

41 dakika önce

Darıca Gençlerbirliği karşılaşması bilet fiyatı 1 TL olarak belirlendi.

Düzce seyircisi Darıca Gençlerbirliği maçını 1 TL'ye izleyecek, System.String[]

Darıca Gençlerbirliği karşılaşması bilet fiyatı 1 TL olarak belirlendi.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor, 11 Eylül 2019 günü 18 Temmuz Şehir Stadyumunda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Düzcespor Yönetim Kurulu aldığı karar ile oynanacak olan kupa maçının bilet fiyatını taraftarların gelebilmeleri ve destek olmaları adına 1 TL olarak kararlaştırıldı. - DÜZCE

Darıca Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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