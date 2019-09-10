Düzce seyircisi Darıca Gençlerbirliği maçını 1 TL'ye izleyecek
41 dakika önce
Darıca Gençlerbirliği karşılaşması bilet fiyatı 1 TL olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
Darıca Gençlerbirliği karşılaşması bilet fiyatı 1 TL olarak belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor, 11 Eylül 2019 günü 18 Temmuz Şehir Stadyumunda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Düzcespor Yönetim Kurulu aldığı karar ile oynanacak olan kupa maçının bilet fiyatını taraftarların gelebilmeleri ve destek olmaları adına 1 TL olarak kararlaştırıldı. - DÜZCE
Abdurrahim Albayrak, VAR kayıtlarıyla ilgili yaptığı açıklama için ceza aldı! İBB'ye geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş-çıkış ücretinde indirim Medipol Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak açıklaması Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı!