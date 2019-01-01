Son Dakika Haberleri: Düzce Silahlı Soyguncu Tutuklandı

Düzce Silahlı Soyguncu Tutuklandı

17 dakika önce

Silahlı soyguncu tutuklandıDüzce'de bir bakkala girerek silah zoruyla sigaraları alan Nahit Kılıçaslan tutuklandı.

Silahlı soyguncu tutuklandı

Düzce'de bir bakkala girerek silah zoruyla sigaraları alan Nahit Kılıçaslan tutuklandı.

Dün, Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Taner Karslıoğlu'na ait bakkala giren ve önce veresiye sigara isteyen, isteği reddedilince silah ve bıçak tehdidi ile sigaraları alarak kaçmaya çalışan Nahit Kılıçaslan, polis ekiplerince yakalandı. Nahit Kılıçaslan'ın yaralama, yağma, uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan 30'dan fazla sabıkası olduğu tespit edildi. Nahit Kılıçaslan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:24 Kaynak: DHA

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