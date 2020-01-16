Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu - Son Dakika
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Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

6 saat önce

Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden olduDÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

DÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

Olay öğle saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki 2 katlı evde meydana geldi. Hurda toplayan kişiler hazırladıkları yemeği soba üzerinde unutarak evden ayrıldı. Soba üzerindeki yemeğin yanması ile oluşan kıvılcımlar bir anda evi sardı. Bir süre sonra evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

Aziziye Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
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