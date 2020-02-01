Düzce sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü - Son Dakika
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Düzce sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

6 saat önce

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüDÜZCE'de, evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan (75), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

DÜZCE'de, evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan (75), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi 3540 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan'dan haber alamayan torunu eve geldi. Eve girdiğinde babaannesinin cansız bedeniyle karşılaşan torunu durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sevim Kazan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kazan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Kazan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Akpınar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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