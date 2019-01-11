Düzce Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Ölen Çift Toprağa Verildi
47 dakika önce
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen çift toprağa verildiDüzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Celal (56) ve Türkan Aksu (45) çifti gözyaşları içinde toprağa verildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen çift toprağa verildi Düzce
'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Celal (56) ve Türkan Aksu
(45) çifti gözyaşları içinde toprağa verildi.
Dün, Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde Aksu ailesinden haber alamayan komşuları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Eve balkondan giren itfaiye ekibi kapıyı açarken, içeri giren 112 Acil ekibi Celal ve Türkan Aksu çiftinin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Zehirlenen çocukları Habibe ve Nebile Aksu ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bugün, Ağa Mahallesi Hazreti Hüseyin
Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Aksu çiftinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Aksu çifti cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Aziziye
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: DHA
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