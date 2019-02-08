Son Dakika Haberleri: Düzce Sobayı Yakmaya Çalışan Çocuk, Yaralandı

Düzce Sobayı Yakmaya Çalışan Çocuk, Yaralandı

1 saat önce

Sobayı yakmaya çalışan çocuk, yaralandıDÜZCE'de, okuldan eve gelerek sobayı yakmaya çalışan 13 yaşındaki Burak Yazan, sobanın parlaması sonucu yaralandı.

Sobayı yakmaya çalışan çocuk, yaralandı

DÜZCE'de, okuldan eve gelerek sobayı yakmaya çalışan 13 yaşındaki Burak Yazan, sobanın parlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, Düzce Kaymakçı Köyü'nde meydana geldi. Burak Yazan okuldan sonra eve gelerek sobayı yakmak istedi. Sobanın içerisine jel yanıcı madde atan Burak Yazan, jel maddeyi kibritle yakmaya çalıştı. Aniden alev alan jel madde parladı. Burak Yazan yaralanırken evde ise yangın çıktı. Etrafta bulunan vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Evden çıkan Burak Yazan'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Burak Yazan kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:52 Kaynak: DHA

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