Son Dakika Haberleri: DÜZCE Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdiler
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DÜZCE Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdiler

13 dakika önce

Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdiler
Düzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sokak'ta meydana geldi. Spor Sokak girişinde karşı karşıya gelen iki grup önce konuşmaya başladı. Aniden birbirlerine vurmaya çalışan iki grup arasındaki kavga yola kadar taştı. Birbirlerine tekme tokat vuran gençleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı. Vatandaşların araya girmesi ile ayrılan gençler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:28 Kaynak: DHA
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