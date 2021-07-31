Üye Girişi
Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor

31.07.2021 11:08
Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor, System.String[]

Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okullarında eğitimler sürüyor.

Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okullarında eğitimler sürüyor. 5 Bin genç, 55 antrenörün eşliğinde 25 branşta hem spor yapıyor, hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' sloganıyla şehirde 7'den 70'e herkessin spor yapması adına başlattığı yaz spor okulları seferberliğinde eğitimler doludizgin devam ederken çocuklar ve gençler yazın keyfini doyasıya çıkarıyor. Temmuz ayı içerisinde rekor başvuru sayısıyla 18 Temmuz Stadyumunda Başkan Özlü'nün katılımıyla başlayan Yaz Spor Akademisinde eğitimler devam ediyor.

25 branşta eğitim veriliyor

Sporcular, Yaz Spor Okullarında, 55 antrenör eşliğinde Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Jimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Taekwondo, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Halter ve Okçuluk) olmak üzere toplam 25 branşta eğitim alıyor. Yaz Spor Okullarının paydaş kuruluşu olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın 7 günü farklı salonlarda eğitimler veriliyor.

Veliler tribünde çocuklar sahada

Düzce Belediyesinin Yaz Spor Okullarına devam eden öğrenciler, yaz aylarındaki serbest zamanlarını spor ile değerlendirdiklerini ve bu imkanı sağlayan Başkan Özlü'ye teşekkür ederken, antrenörler ise yaz spor okullarında çocukların spor ile tanışmasının kentte spor bilincinin artmasına ve gelecekte milli sporcuların çıkmasının önünü açacağını dile getiriyor.

Özgüven aşılanıyor

Gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunurken bir yandan da özgüvenlerini artırıyor. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması hedefleniyor. - DÜZCE

Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor
Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor
Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor

Düzce Belediyesi, Spor Okulları, Faruk Özlü, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya 10:55 Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen alanlar, 10:39 Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen alanlar, "Afet Bölgesi" ilan edildi Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti 10:20 Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi 09:52 Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak 09:36 Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak Dua Lipa ve Michele Morrone, Türkiye'deki yangınlara sessiz kalamadı 09:20 Dua Lipa ve Michele Morrone, Türkiye'deki yangınlara sessiz kalamadı
Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız 07:26 Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş 22:55 Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi         
11:11
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti         
10:48
Milli atlet Ersu Şaşma, Tokyo Olimpiyatları'nda sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet oldu Milli atlet Ersu Şaşma, Tokyo Olimpiyatları'nda sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet oldu         
10:36
Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı         
10:19
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı         
20:54
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizilmiş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizilmiş         
20:07
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi         
18:40
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 11:25:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce spor şehri olma yolunda ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement