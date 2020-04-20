Düzce Şubat ayında 15 milyon 276 bin dolar ihracat yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Şubat ayında 15 milyon 276 bin dolar ihracat yaptı - Son Dakika

Düzce Şubat ayında 15 milyon 276 bin dolar ihracat yaptı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, "Ülkemizin içinde bulunduğu bur zor süreçte açıklanan ihracat rakamları yüzümüzü bir nebze olsun güldürdü" dedi.

Düzce Şubat ayında 15 milyon 276 bin dolar ihracat yaptı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, "Ülkemizin içinde bulunduğu bur zor süreçte açıklanan ihracat rakamları yüzümüzü bir nebze olsun güldürdü" dedi.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce'de ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 15 milyon 276 bin dolar, ithalat yüzde 55 artarak 8 milyon 94 bin dolar olarak gerçekleşti.


Konuyla ilgili açıklama yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, ülkemizin içinde bulunduğu bur zor süreçte açıklanan rakamların yüzleri bir nebze olsun güldürdüğünü belirterek "İhracatçılarımızın bu zorlu süreci en az zararla geçirebilmeleri adına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak Düzce Valimiz Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve üst kuruluşumuz TOBB bünyesinde birçok çalışmaya imza attık. Kabul gören birçok talebimiz olduğu gibi henüz sonuca ulaşamamış ve takip ettiğimiz bazı taleplerimiz de bulunuyor. Bize olan sonsuz desteklerinden dolayı Valimiz, Belediye Başkanımız ve TOBB Başkanımıza teşekkür ediyoruz. KGF limitlerinin 125 Milyar TL'ye çıkarılması ile işe devam kredisi konusunda üyelerimizin orta vadede finansman sorunlarına destek olmaya çalışıyoruz. Yine TOBB Bünyesinde limitleri belirlenmek üzere olan Nefes Kredisi çalışmamızla KOBİ'lerimizin de finansman yükünü paylaşmaya çalışıyoruz. Yaşanan pandemi dolayısıyla birçok sorun yaşayan sanayicilerimiz için Mücbir Sebep kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. Kısa çalışma ödeneği koşullarını neredeyse sıfıra indirerek iş dünyasının işgücü sorununa da destekler veriyoruz. Korona hastalığının meslek hastalığı sayılmaması için ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimizin son dönemde erişimde sorun yaşadıkları Tıbbi Maske için DTSO olarak birçok kurum ve kuruluşla temaslarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Zor günlerin geride kaldığı dönemde en hızlı büyüme kaydedecek olan ilin Düzce olduğunu belirten Şahin, kamu kaynaklarının almış olduğu tedbirlere en hassas şekilde uyulması halinde zaten kontrol altına alınmaya başlayan bu büyük musibetin en kısa zamanda ilimizi ve ülkemizi terk edeceğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:37 Kaynak: İHA

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