Son Dakika Haberleri: Düzce sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
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Düzce sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

20 dakika önce

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardıDüzce'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince vinçle kanaldan çıkarılarak kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Düzce'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince vinçle kanaldan çıkarılarak kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Düzce Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kuşçu, büyükbaş hayvanlarını meraya otlatmak için götürmek istedi. Bu sırada bir inek sulama kanalına düştü. Ali Kuşçu, ineği su kanalından çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, ineğin vücuduna halatları bağlayarak vinçle mahsur kaldığı kanaldan çıkardı. Ali Kuşçu, herhangi bir yarası olmayan ineğini ahıra götürdü.

Düzce sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
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