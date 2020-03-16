DÜZCE Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜZCE Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı - Son Dakika

DÜZCE Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı

6 saat önce

Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralıDÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi.

Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı

DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Sürücü ve çöp kamyonun arkasında bulunan 2 işçi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Okan Poyrazoğlu idaresindeki 34 LE 4469 plakalı çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada sürücü Okan Poyrazoğlu ile çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiler Bekir Öztürk ve Engin Uçan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Çöp kamyonu vinç yardımıyla tarladan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE Sürücü kontrolü kaybetti, çöp kamyonu tarlaya girdi: 3 yaralı

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:30 Kaynak: DHA
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