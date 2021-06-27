DÜZCE TALAŞ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 1 YARALI - Son Dakika

DÜZCE'de, talaş yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Düzce TEM otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Aydın Kurnaz idaresindeki 81 AB 910 plakalı talaş yüklü TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu gişelerine bağlanan kavşak trafiğe kapanırken, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.