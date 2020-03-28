Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı - Son Dakika

Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Necdet Çiçek atandı.
DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Necdet Çiçek atandı.
Düzce'de bir süredir vekaleten yürütülen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müdür ataması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapıldı. Düzce'de bir süredir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne vekalet eden Necdet Çiçek, 111 nolu Cumhurbaşkanlığı atamama kararı gereği asaleten il müdürü oldu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:17 Kaynak: İHA
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