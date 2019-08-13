Son Dakika Haberleri: DÜZCE Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılar
Son Dakika Güncel Haber

DÜZCE Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılar

1 saat önce

Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılarDüzce'de, kamyonete tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kamyonet sürücüsü ile bisiklet kullanan kişinin sohbet ettiği görüldü.

Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılar
Düzce'de, kamyonete tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kamyonet sürücüsü ile bisiklet kullanan kişinin sohbet ettiği görüldü.
Düzce Aydınpınar Caddesi'nde bisiklet kullanan kişinin tutunduğu kamyonetin sürücüsü ile sohbet etmesi görenleri hayrete düşürdü. Kamyonete tutunan bisiklet sürücüsü, kamyonet sürücüsü ile sohbeti ilerletirken, kamyonetin zaman zaman sağa sola doğru manevra yapması tehlike oluşturdu. Bisiklet sürücüsü yaşadığı tehlikeye aldırış etmezken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Adası'ndaki feci yangınla ilgili 1 kişi gözaltında
Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak Orman yangınına giden itfaiye ekiplerine silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi Eski Kırgızistan Devlet Başkan Atambayev, darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 12:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DÜZCE Tehlikeyi hiçe sayıp sohbete daldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]