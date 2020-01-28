Düzce Teknopark ile Ankara Üniversitesi Teknokent protokol imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Teknopark ile Ankara Üniversitesi Teknokent protokol imzaladı - Son Dakika

Düzce Teknopark ile Ankara Üniversitesi Teknokent protokol imzaladı

6 saat önce

Düzce Teknopark ile Ankara Üniversitesi Teknokent arasında çeşitli çalışma konularını kapsayan iş birliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

Düzce Teknopark ile Ankara Üniversitesi Teknokent protokol imzaladı, System.String[]

Düzce Teknopark ile Ankara Üniversitesi Teknokent arasında çeşitli çalışma konularını kapsayan iş birliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende protokolün, Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından imzalandığı belirtildi.

Protokolün, bilgi paylaşımının artmasını, bölgelerinden gelen taleplerin karşılanmasında ihtiyaç halinde tarafların birbirine destek olmalarını, saha ziyaretlerini, geçici personel ağırlamayı ve personel eşleştirme yöntemleriyle karşılıklı iletişim içerisinde faaliyetler yürütmeyi kapsadığı aktarılan açıklamada, "Mevcut proje süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımlarına imkan veren protokol, katma değerli hizmetler kapsamında kuluçka merkezi, eğitimler, heyetler gibi konularda yerinde inceleme, eğitim ve bilgilendirme hizmeti gibi birçok fayda sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

İmza törenine, Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin, Ankara Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Şebnem Doğan ve davetliler de katıldı.

Ankara Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:48 Kaynak: AA
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