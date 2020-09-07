Düzce Teknopark'tan girişimcilere 1,2 milyon liralık destek - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ), Düzce Teknopark'ın Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programının (BİGGDÜNYA) 3. döneminde hibe kazanan 6 ekibe toplamda 1,2 milyon liralık destek sağlanacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Düzce Teknopark'ın TÜBİTAK uygulayıcı kuruluşu olarak yürüttüğü 1512 BİGG programı ile genç girişimcilere önemli oranda destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Düzce Teknopark'ın Batı Karadeniz bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2018 yılında TÜBİTAK 1512 BİGG Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazandığı anımsatıldı.

BİGGDÜNYA 2019'un 2. döneminde 2 ekibin toplamda 400 bin lira hibe almaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, Düzce Teknopark'ın BİGGDÜNYA programının 3. döneminde hibe kazanan 6 ekibe ise toplamda 1,2 milyon lira destek sağlanacağı kaydedildi.

Ayrıca sağlanan hibe desteğinin yanında Düzce Teknopark tarafından sağlanacak iş birlikleri ile girişimcilerin desteklenmeye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.