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Düzce TEM otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Düzce TEM otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı

19.02.2022 00:58
Düzce TEM otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'de TEM otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks bir otomobil ile ticari araç çarpıştı.

Düzce'de TEM otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks bir otomobil ile ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan K.Ç. idaresindeki 38 YK 002 plakalı Mercedes marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden S.T.'nin kullandığı 57 AAR 041 plakalı Fiat marka ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü K.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil ve otomobil arkadan çarptığı ticari araç kullanılmaz hale gelirken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce TEM otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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