Son Dakika Haberleri: Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (3)
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Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (3)

50 dakika önce

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIDüzce'de TEM yolunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olan TIR sürücüsü Mustafa Topçu, hastanede yapılan muayenesinde 2.91 promil alkollü çıktı.

Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (3), System.String[]

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Düzce'de TEM yolunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olan TIR sürücüsü Mustafa Topçu, hastanede yapılan muayenesinde 2.91 promil alkollü çıktı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ise saat 22.00 sıralarında ulaşıma açıldı


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:37 Kaynak: DHA
Mustafa Topçu, TEM Otoyolu, Düzce, Güncel
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