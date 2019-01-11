Son Dakika Haberleri: Düzce Teslim Olan Ünlü Et Lokantasının Sahibi Adliyede

Düzce Teslim Olan Ünlü Et Lokantasının Sahibi Adliyede

1 saat önce

Teslim olan ünlü et lokantasının sahibi adliyedeFETÖPDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), itirafçı olarak teslim olmasının...

Teslim olan ünlü et lokantasının sahibi adliyede

FETÖPDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), itirafçı olarak teslim olmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖPDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasını işleten İsmail Çolak'ın, Finlandiya'ya kaçtığı tespit edildi. 'Umreye gidiyorum' diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, önceki gün itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı. İsmail Çolak, işlemlerinin ardından bugün Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:58 Kaynak: DHA

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