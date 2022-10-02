Düzce'de TSO meclis üyeliği seçimleri başladı - Son Dakika
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Düzce'de TSO meclis üyeliği seçimleri başladı

02.10.2022 10:44
Düzce'de TSO meclis üyeliği seçimleri başladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), meclis üyeliği seçimleri başladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), meclis üyeliği seçimleri başladı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ndeki seçimler sonucunda, 11 meslek grubundan 33 üye belirlenecek.

17 sandık ve 3 bin seçmenin katılacağı seçim, saat 17.00'ye kadar sürecek.

Sonuçlara göre seçilen meclis üyeleri, 8 Ekim'de Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcıları, Meclis Katip Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, TOBB Genel Kurul Asil ve Yedek Üyeleri seçimini gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de TSO meclis üyeliği seçimleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de TSO meclis üyeliği seçimleri başladı - Son Dakika
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