Sonuçlara göre seçilen meclis üyeleri, 8 Ekim'de Meclis Başkanı , Meclis Başkan Yardımcıları, Meclis Katip Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, TOBB Genel Kurul Asil ve Yedek Üyeleri seçimini gerçekleştirecek.

17 sandık ve 3 bin seçmenin katılacağı seçim, saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de TSO meclis üyeliği seçimleri başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.