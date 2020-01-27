Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Odadan yapılan açıklamada, üyelerin Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında oluşan acil ihtiyaçlar için oda ile hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

Odanın koordinasyonunda katkı vermek isteyenlerin yardım malzemesi olarak ısıtıcı, kullanılmamış giysi, kuru gıda ve çocuk bezi temin edebilecekleri ifade edilen açıklamada, "Bu çerçevede yapılacak katkılar için 0380 524 25 50 numaralı telefondan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na ulaşabilir veya 0544 473 70 28 numaralı kurumsal whatsapp hattına yardım malzemesi, miktarı ve konum bilgilerini yollamak suretiyle acilen irtibat kurularak çalışmalara destek verebilirsiniz." denildi.

Kampanya kapsamında deprem bölgesine 2 tır ihtiyaç malzemesinin gönderilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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