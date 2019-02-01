Düzce Tır, Emniyet Şeridinde Duran Bir Başka Tır'a Çarptı: 3 Yaralı
24 dakika önce
Tır, emniyet şeridinde duran bir başka TIR'a çarptı: 3 yaralıDÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'ın emniyet şeridindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tır, emniyet şeridinde duran bir başka TIR'a çarptı: 3 yaralı
DÜZCE, (DHA
) - DÜZCE'nin Kaynaşlı
ilçesinde, TIR'ın emniyet şeridindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametine gitmekte olan Ali Başman idaresindeki 14 GL 469 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran Ekrem Padar idaresindeki 34 PG 542 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ali Başman ile emniyet şeridinde bekleyen TIR içerisindeki Yunus Emre Padar ve ağabeyi Ahmet Padar yaralandı. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:01 Kaynak: DHA
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