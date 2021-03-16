DÜZCE TIR'ın lastiklerinde başlayan yangın dorseyi sardı, 1 ton turp zarar gördü - Son Dakika

TIR'ın lastiklerinde başlayan yangın dorseyi sardı, 1 ton turp zarar gördü

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde balataları aşırı ısınan turp yüklü TIR'ın lastiklerinden başlayan yangın dorsenin tamamını sardı.Yangında 1 ton turp zarar gördü.

Yangın TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali İlkan idaresinde ki 79 EJ 671 plakalı turp yüklü TIR'ın fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle dorse kısmındaki lastikleri tutuştu. Alevler kısa sürede dorsenin tamamını sardı. Yangını gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında TIR'da yüklü olan 1 ton turp zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.