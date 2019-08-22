DÜZCE Tırnakçılar polisi uzun süre koşturdu

Tırnakçılar polisi uzun süre koşturdu

Düzce'ye başka illerden gelerek dilenen ve el çabukluğu ile tırnakçılık yaptığı öğrenilen bir grup kadın polisi görünce kaçmaya başladı. Polise yakalanan kadınlardan birisi ise beraberinde ki çocuğa vurarak 'Sen kaçıyorsun Karakoldan, hükümetten insan korkar mıö dedi.

Düzce'ye çevre illerden gelen, esnaflardan para bozdurmak ve alışveriş yapmak bahanesi ile tırnakçılık ayrıca dilencilik yapan bir grup kadın General Kazım Sokak üzerinde polis ekiplerinin kendilerini takip ettiğini fark ettiler. Polisleri görünce kaçmaya başlayan kadınlardan birisi sokak ortasında çocuğunu bırakarak kaçmaya devam etti. Polisin kovalamacası sonrası bir otoparka giren kadınlar kaçacak yer kalmayınca durmak zorunda kaldılar. Polise yakalanan kadınlardan birisi yanında ki başka bir çocuğa vurarak 'Sen ne kaçıyorsun Hükümetten, karakoldan insan korka mıö diye seslendi. Yakalanan kadınlar daha sonra zabıta ekipleri yardımı ile Düzce dışına götürüldüler.