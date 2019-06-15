Son Dakika Haberleri: DÜZCE Toprağın altından çıkarılan kediyi kurtaran itfaiyecinin mutluluğu
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DÜZCE Toprağın altından çıkarılan kediyi kurtaran itfaiyecinin mutluluğu

4 saat önce

Toprağın altından çıkarılan kediyi kurtaran itfaiyecinin mutluluğuDüzce'de toprak altındaki deliğe giren yavru kedi itfaiyeciler tarafından kurtarılırken, itfaiyecilerin sevinci kameraya yansıdı.

Toprağın altından çıkarılan kediyi kurtaran itfaiyecinin mutluluğu
Düzce'de toprak altındaki deliğe giren yavru kedi itfaiyeciler tarafından kurtarılırken, itfaiyecilerin sevinci kameraya yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi 848 Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde evlerine giden 2 kadın etraftan kedi yavrusu sesi geldiğini duydu. Kadınlar yaptıkları aramada kediye rastlayamadı, ancak kedi yavrusu sesinin artarak devam ettiğini fark edince durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri çevrede yaptıkları incelemede otların altındaki yerden kedi sesinin geldiğini gördü. Toprağın altındaki deliğe giren kedi itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. İtfaiye erinin kediyi çıkardıktan sonra ki sevinci ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yavru kedi Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DÜZCE Toprağın altından çıkarılan kediyi kurtaran itfaiyecinin mutluluğu
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:09 Kaynak: DHA
İtfaiye, Düzce, Güncel
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