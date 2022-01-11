Düzce merkezli 5 ilde torbacı operasyonu: 98 gözaltı - Son Dakika

Düzce merkezli 5 ilde torbacı operasyonu: 98 gözaltı

DÜZCE - Düzce merkezli 5 ilde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan 98 şahıs gözaltına alındı. Operasyon halen devam ederken, çok sayıda narkotik madde, kesici delici alet ve silahlar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce merkezli, Balıkesir, İzmir, Burdur ve Sakarya'da sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 120 ekip ve 445 personel görev aldı. Belirlenen adreslere tek tek baskınlar yapılırken, baskınlarda çok sayıda narkotik madde, kesici delici alet ve silahlar ele geçirildi. Operasyon 5 il merkezinde halen devam ederken, 98 şahıs gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yürütülen bu soruşturma ilimiz merkezi ve ilçelerini kapsayan 6 aylık bir çalışma sonucunda gerekli tespit işlemlerinin titizlikle yapılmıştır. Gözaltı sayısı itibari ile de uyuşturucu satıcısı şahıslara yönelik ilimizde yapılan en büyük operasyondur" ifadelerine yer verildi.