Son Dakika Haberleri: Düzce torpidoda yatan çocuğu görenler hayrete düştü
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Düzce torpidoda yatan çocuğu görenler hayrete düştü

57 dakika önce

Torpidoda yatan çocuğu görenler hayrete düştüZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç torpidosunda yatan çocuğu gören sürücüler hayrete düştü.

Torpidoda yatan çocuğu görenler hayrete düştü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç torpidosunda yatan çocuğu gören sürücüler hayrete düştü.

Olay akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ereğli İlçesi Göktepe mevkiinde yaşandı. Işıklı kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 TP 527 plakalı hafif ticari aracın torpidosunda yatan çocuğu gören diğer sürücüler hayretle olayı görüntülemeye başladılar. Kırmızı ışıkta beklerken aracın torpidosunda yatan çocuk, yeşil ışığın yanması ile hareket eden aracın torpidosunda yatmaya devam etti. Seyir halindeki araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:43 Kaynak: DHA
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