Son Dakika Haberleri: Düzce trafikte makas atan sürücü kazaya neden oldu
Son Dakika Güncel Düzce trafikte makas atan sürücü kazaya neden oldu

Düzce trafikte makas atan sürücü kazaya neden oldu

39 dakika önce

Trafikte makas atan sürücü kazaya neden olduDüzce'da, makas atmaya çalışan sürücü kazaya neden olurken, 5 kişi yaralandı.

Trafikte makas atan sürücü kazaya neden oldu

Düzce'da, makas atmaya çalışan sürücü kazaya neden olurken, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza hafta sonu D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Uğur S. idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil sürücüsünün makas atmak istemesi sonrası önünde ilerleyen Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y. idaresindeki 81 AT 666 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü Talat K. ile araçlardaki 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı bölgede bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce trafikte makas atan sürücü kazaya neden oldu

D-100 Karayolu, Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
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