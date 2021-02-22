Düzce Travel Turkey'de görücüye çıkacak

Düzce Belediyesi, 25-27 Şubat 2021 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek Travel Turkey Fuarına katılarak kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımını yapacak.

Türkiye'nin ve Dünya'nın farklı bölgelerine ait turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentelere, satın alıcılara ve tatil planı yapanlara tanıtmayı hedefleyen Travel Turkey İzmir Fuarında, Düzce Belediyesi de ilin doğal ve kültürel zenginlikleri ile boy gösterecek. Pandemi dolayısıyla bu yıl internet üzerinden milyonlarca kişiye ulaşmayı amaçlayan Travel Turkey'de Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği iki ayrı stantla yer alarak Düzce'yi dünyaya duyuracak. Düzce Belediyesi HOL A'da yer alacak.

Fuarda, Düzce'nin turizm alanında sahip olduğu zenginliklerin etkin bir biçimde tanıtımı hedefleniyor. - DÜZCE