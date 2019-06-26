Son Dakika Haberleri: Düzce TSO akreditasyon hazırlıklarına devam ediyor
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Düzce TSO akreditasyon hazırlıklarına devam ediyor

30 dakika önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, C olan Akreditasyon seviyesini B kategorisine yükseltmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Düzce TSO akreditasyon hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, C olan Akreditasyon seviyesini B kategorisine yükseltmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Düzce TSO Personeline kurum içi iletişim, kalite yönetim sistemi ve performans değerlendirme tabloları hakkında eğitim verildi. TOBB'un uyguladığı akreditasyon kriterlerinin asıl amacının üye memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade edilerek, rutin işleyişin dışında odanın ve oda personelinin üyelere sunması öngörülen hizmetler hakkında da bilgiler verildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Düzce, Güncel
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