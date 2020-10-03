Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu - Son Dakika

Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu önderliğinde video konferans olarak gerçekleştirilen Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısına katılarak oda üyelerinin sorunlarını paylaştı.

Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu önderliğinde video konferans olarak gerçekleştirilen Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısına katılarak oda üyelerinin sorunlarını paylaştı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısına katıldı. Tuncay Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Üyelerimizle yapmış olduğumuz istişareler ve üyelerimizden gelen talepleri sizlere bundan önceki toplantılarımızda aktardık. Bugüne kadar birçok sorunumuzu ivedilikle çözüme kavuşturdunuz. Odalar ne iş yapar sorusunu kamuoyunda silmemize büyük rol oynadınız. Buradan üyelerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Üyelerimizin son dönemlerde en çok üzerinde durduğu konulardan biri Vergi, SGK ve diğer kamusal ödemelerin ötelenmesi oldu. Kamudan alacağı olan üyelerimizin de tahsilat sorunları var. Bu konuda da hayli talep alıyoruz. Özellikle hizmet sektöründe yaşanan daralma dolayısıyla üyelerimiz kaynak oluşturmakta zorlanıyor. Bu anlamda öteleme talepleri bulunuyor. Bir diğer konu ise Eğitim alanında vergi indirimi bekleniyor. Enerji maliyetleri konusunda da sanayicilerimizin beklentileri var. Bu konuda devletimizin pozitif bir adım atmasını bekliyoruz. Düzce olarak Organize Sanayi Bölgelerimizin genişletilmesi konusunda bazı çalışmalar yaptık. Acele kamulaştırma çalışmaları hızımızı daha da arttıracaktır. Düzce olarak bildiğiniz üzere 4. Bölge teşvik sıralamasından 3. Bölgeye çıktık. Organize Sanayi Bölgelerimiz yine 4. Bölge avantajlarından faydalanıyor. İlimizin yatırım avantajları fazlasıyla devam ediyor. 65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün ilimizde olması yatırımcıların tercih sebebi oluyor. Ayrıca ilimizde kurduğumuz Yatırım Ajansı ile de yatırımcılarımızın bürokratik işlemlerini hızlıca tek elden yapıyoruz. Düzce sadece sanayi alanında değil verimli toprakları sayesinde tarım alanında da iddialı bir alan. Bu noktada da üyelerimizin Tarımsal Kırsal Kalkınma Destekleri konusunda beklentileri oluştu. Bu konuda Düzce'nin de desteklenen iller arasına alınmasını istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz"dedi.

Diğer oda başkanlarının da konuşmalarından sonra soru ve taleplere cevaplar veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mart 2020'den bu yana odalarımızın cansiperane şekilde yapmış olduğu çalışmalar sayesinde üyelerimizin birçok sorununa ışık tuttuk. Finansman destekleri, kısa çalışma ödenekleri, vergi ve kamusal ödemelerde ötelemeler, vergi indirimleri gibi birçok reforma imza attık. Geldiğimiz noktada yine sizlerden gelen talepler doğrultusunda nihayet Eğitimde vergi indirimini almayı başardık. Bundan sonra eğitimde vergi yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu müjdeyi üyelerinizle paylaşabilirsiniz. Kamusal ödemeler ve vergi ötelemeleri konusunda ise benim şahsi fikrim öteleme talebi konusunda aceleci olmamak. Süreç henüz devam ederken alacağımız bir ötelemeden sonuç alamayabiliriz. Bu konuda pandeminin sonunu beklemekte fayda görüyorum. Ayrıca kamudan alacakları olan üyelere de kısmi ödemelere başlanmış durumda. Bu konuda da ilgili bakanlarımızla görüşeceğiz yine. Enerji maliyetleri konusunda bakanlığımız ve hazine bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Umuyoruz ki bu konuda da devletimiz her zamanki gibi sanayicisine sahip çıkacaktır. Uzun zamandır uğraş verdiğimiz ilçe bazlı teşvik konusunu geçtiğimiz günlerde sonuca bağladık. Bu konuda da siz değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İletilen tüm talepleri tek tek not aldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla istişareler sonucunda sonuçları bildireceğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE

Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu
Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu
Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu
Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu

Karadeniz, Ticaret, Türkiye, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin         
17:08
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti         
16:45
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu         
15:34
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor         
15:20
Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu         
14:46
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce TSO Başkanı Şahin Karadeniz Odaları toplantısında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei