Düzce TSO'dan üyelerine 80 bin maske - Son Dakika

Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Valiliği koordinasyonunda oda üyelerine 80 bin adet maske dağıtıldı.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında oda üyelerine ücretsiz maske dağıtımına başladı.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, halkın sağlığını korumak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Korona virüs ile mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Ekiplerimiz tam bir teyakkuz halinde görevlerinin başında, sanayici ve tüccarın hizmetindedir. Bu çerçevede maske dağıtımlarımızı da sürdürüyoruz. Dağıttığımız 80 bin adet maskeyi üyelerimize ulaştırdık. Halkımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Lütfen tedbirlere uyalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım" ifadelerini kullandı. - DÜZCE