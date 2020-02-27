Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti - Son Dakika

Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yoğun programların olduğu bir ayın sonunda meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.


Toplantıda ilk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı.


Şahin " Düzce'de de uygulanan İlave 6 Puanlık SGK Teşvikinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayınlandı. Karar ile ilave 6 puanlık SGK Teşviki 31.12.2020 tarihinde kadar uzatıldı" şeklinde konuştu.


Toplantının devamında mizanlar ve 2020 yılı gelir gider hesapları Meclis Üyeleri tarafından görüşüldü. - DÜZCE

Meclis Başkanı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:33:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce TSO meclis toplantısı geçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]