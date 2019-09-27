Düzce TSO Meclis toplantısı yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi odası Eylül ayı olağan meclis oturumu, Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Düzce'de bir işbirliği güç birliği platformu oluşturma düşüncesinde olduklarını, bu hedefle ilgili olarak bir rapor hazırladıklarını söyledi. Dertli, geçmişte Düzce'de olumsuz sonuçları yaşanan bu güç birliği yapılanmalarının Türkiye'de çok büyümüş ve markalaşmayı başarmış örneklerinin olduğunu belirterek, yapılan araştırmalar ve hazırlanan ilk raporda detaylarıyla yapılanma konusunda bilgilerin sunulduğunu da sözlerine ekledi.



Kurulması düşünülen holding yapılanmasıyla ilgili olarak bilgiler veren Meclis Başkanı Dertli, "Düzce'nin ekonomik olarak topyekun kalkınması için el birliği ve güç birliği ile Düzce TSO önderliğinde Düzce Üniversitesi, Düzce TB, Düzce OSB ve Akçakoca TSO katılım desteği ve çeşitli sektörlerden oluşacak en az 100 iş insanın katılımı ile ilimizde güçlü bir sermaye yapısını oluşturmak, Sanayicilerimizin atıl kapasitelerini hazırlanacak olan swot analizleri kapsamında başta ihracat ve iç piyasada iş geliştirme kanalları olmak üzere daha etkin kullanmak, Ekonomik olarak işbirliğinin gücü ve iştirak eden kurumlarımızın desteği ile ilimizin kalkınmasına, istihdam alanlarının genişlemesine sosyal etkinliklerde ve projelerde daha etkin yer almaya ve daha kaliteli verimli olarak oluşturulacak iş alanlarında faaliyette bulunmak, Hükümetimizin ekonomi ve kalkınma projeleri değerlendirip başta ihracat için tüm imkanları seferber edilerek ve yurt dışı kanallarını kullanarak imalatçımızın yanında güç oluşturmak, İlimizde faaliyette bulunan başta sanayicimizin ve tüccarımızın finansman erişimine katkı sunmak, Kamu-üniversite-özel sektör işbirliği ile başta AR-GE iş geliştirme ve ürünlerimizin ulusal alanda markalaşmasına öncülük etmek satış pazarlama alanlarında iştigal etmek, Dünyadaki ekonomik birleşmeler izlenerek güçlü bir yapıya kavuşmasını müteakip uluslararası ortaklık veya işbirliği yapmak, Düzce ilinde kalifiye eleman sorununu büyük ölçüde çözmek üzere projeler üretmek ve uygulamaktır" dedi.



Meclis Başkanı Ahmet Dertli'nin ardından oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan organizasyonlar hakkında da detaylı bilgi verdi. Olağan Meclis Toplantısı aylık mizanlar ve yönetim kurulu önergelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE