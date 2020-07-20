DÜZCE Uçamayan yavru leyleğe evlerinde baktılar - Son Dakika

DÜZCE Uçamayan yavru leyleğe evlerinde baktılar

Uçamayan yavru leyleğe evlerinde baktılarDÜZCE'de, kardeşiyle sokakta oynayan Ecrin Nisa Işıldak (13), uçamayan yavru leyleği gördü.

Uçamayan yavru leyleğe evlerinde baktılar

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DÜZCE'de, kardeşiyle sokakta oynayan Ecrin Nisa Işıldak (13), uçamayan yavru leyleği gördü. Anne ve babasının izni ile leyleğe evde bakan iki kardeş, daha sonra leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Düzce Aziziye Mahallesi'nde oturan Ecrin Nisa Işıldak, 2 gün önce kardeşi Efe Işıldak'la birlikte sokakta oynarken leyleği gördü. Leyleğin yanına giden iki kardeş, uçamadığını gördü. Kardeşler, köpeklerin zarar vermemesi için yavru leyleği evlerine getirdi. Anne ve babasından izin alan iki kardeş, leyleğe evde bakmaya başladı. İki kardeşin tüm denemelerine rağmen leylek yemek yemedi. Trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan baba İlyas Işıldak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bugün leyleği teslim alarak Gölyaka Efteni Gölü Doğal Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. İki kardeş, leyleği teslim ederken görevlilerden iyi bakmalarını istedi.

Ecrin Nisa Işıldak, 'Yoldaydı ve uçmuyordu, evimize getirdik. Gece yırtıcı hayvanlar öldürmesin diye eve aldık. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdik. Çok sevdik, aileden birisi gibi oldu. O kadar yemek verdik, yemedi ama gitti 1 lira para yuttu. Kanadında bir kırık var mı ona bakarlar. Göç ettikten sonra inşallah bizim eve geri gelir dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE Uçamayan yavru leyleğe evlerinde baktılar - Son Dakika
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