Düzce, uluslararası tanıtım platformu Go Türkiye'de yerini aldı - Son Dakika

Düzce, uluslararası tanıtım platformu Go Türkiye'de yerini aldı

13.03.2021 10:09
Düzce, uluslararası tanıtım platformu Go Türkiye'de yerini aldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce, uluslararası tanıtım platformu kapsamında Go Türkiye'de yerini aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce, uluslararası tanıtım platformu kapsamında Go Türkiye'de yerini aldı. Destinasyon paydaşlarıyla turizmi geliştirmek için online toplantıda bir araya geldi.

2021 yılında hayata geçirilen iletişim stratejileri çerçevesinde, uluslararası alanda destinasyonların daha etkin tanıtımını desteklemek amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" adı verilen organizasyon kuruldu. Kurulan bu organizasyon kapsamında Düzce'de turizm adına faaliyet gösteren paydaşlarla (Resmi kurumlar, yerel yönetimler, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları) işbirliği modelinin geliştirilmesi, Düzce'nin kendini çok daha güçlü bir şekilde tanıtmasının sağlanması ve ülkemiz turizm tanıtımının resmi platformu yapısına kavuşturulan "GoTürkiye" tanıtım platformu üzerinden Düzce'nin turizm potansiyelinin dünyaya aktarılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Düzce Turizm paydaşlarının katılımı ile online toplantı düzenlendi. Bu toplantıda; Düzce'nin turistik ürünlerinin mevcut durumu, bu ürünler hakkında yapılan çalışmaların durumu, turizm faaliyetleri ve tesisleşmenin önündeki sorunlar, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile öncelikli olarak ele alınması ve gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar tartışıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, turistik ürünlerin ortaya çıkarılmasına ilişkin yatırıma uygun alanlar, Konuralp Antik Tiyatroda devam eden kazı çalışmaları, turistik güzergahlar üzerinde bulunan yolların durumu vb. bilgiler verdi. Yeni turizm türlerinin hangi bölgelerde uygulanması gerektiği, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi konuları görüşüldü.

Yatırım planlamasının bir an önce yapılarak harekete geçilmesi gerektiğinde mutabık kalındığı toplantıda bu noktada hangi yatırımlara öncelik verilerek hangi adımların izleneceği konusunda tüm paydaşların fikirlerinin alınarak ortaklaşa karar alınması gerektiğine karar verildi. Tüm turizm paydaşlarla ortak akıl ve sinerji oluşturacak stratejilerin ortaya çıkarılması ve ortak kararlar alınarak turizm geliştirme çalışmalarının belirlenmesi için 3 hafta içinde Düzce turizm paydaşları ile tekrar toplantı düzenlenmesi planlandı. - DÜZCE

Düzce, uluslararası tanıtım platformu Go Türkiye'de yerini aldı

Üniversite, Türkiye, Turizm, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce, uluslararası tanıtım platformu Go Türkiye'de yerini aldı - Son Dakika


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