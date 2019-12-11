Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Son Dakika

Açılan Düzce standı ürünleri ile katılımcılardan büyük ilgi gördü. - DÜZCE

AK Parti Düzce Kadın Kolları tarafından açılan standa Düzce'ye ait ürünler tanıtılırken Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz , Boğaziçi Belde Belediye Başkanı İbrahim Ercan , Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan , standı ziyaret ettik.

Ankara 'da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası, ATO Congresium'da yapılıyor. Türkiye 'nin yanı sıra birçok ülkenin yerel yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı şurada, Düzce'de tanıtılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce 'nin yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda tanıtılıyor. Burada açılan Düzce Standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

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