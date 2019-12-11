Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor - Son Dakika

Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda tanıtılıyor.

Düzce Uluslararası yerel yönetimlerde 'Kadın Şurası'nda tanıtılıyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda tanıtılıyor. Burada açılan Düzce Standı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.


Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası, ATO Congresium'da yapılıyor. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkenin yerel yönetimlerinden temsilcilerin katıldığı şurada, Düzce'de tanıtılıyor.


AK Parti Düzce Kadın Kolları tarafından açılan standa Düzce'ye ait ürünler tanıtılırken Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Boğaziçi Belde Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, standı ziyaret ettik.


Açılan Düzce standı ürünleri ile katılımcılardan büyük ilgi gördü. - DÜZCE

AK Parti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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