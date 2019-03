Düzce Üniversitesi 13 Yaşında

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi düzenlediği görkemli törenle, 13. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadı.Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar , Düzce Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren; bölgeye ve ülkemize hizmet anlayışından, ilkeli ve etik değerlere bağlı duruşundan, milli ve manevi değerlerden evrensel değerler üretme vizyonundan taviz vermeden, bir dünya üniversitesi olma yolunda kat ettiği mesafeden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.Düzce Üniversitesi'nin; 14 fakültesi, 2 yüksekokulu, 4 enstitüsü ve on meslek yüksekokulunda, her yıl artan öğrencisi ve personeliyle, çağın gerektirdiği biçimde değişimi yönetebilen bir Üniversite olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu güne kadar, bölgenin ve özellikle Düzce'nin sorunlarına yönelik çalışmaları, sürdürülebilir kalkınmaya verdiği katkı ve son iki yıldır yürüttüğü ihtisaslaşma çalışmaları ile değer üretmeye devam ettiğinin altını çizdi.Düzce Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılı içerisinde; lisansüstü, lisans ve ön lisans düzeyinde yeni birimler kazandırıldığını katılımcılarla paylaşan Rektör Nigar Demircan Çakar, 5 lisans bölümüne ilk öğrenci alımı gerçekleştiğini ve ülkemizde, ilk ve tek program olan, "Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü"nün kontenjanın tamamını doldurup, özellikli bir bölüm olarak eğitim öğretimini sürdürdüğünü söyledi.Düzce Üniversitesi'nin, TÜBİTAK, MARKA ve AB tarafından pek çok sayıda proje yürüttüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitenin kuruluşundan buyana 1000'ne yakın proje oluşturduğunu ifade etti. Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla olur"Düzce Üniversitesi Sağlık, Araştırma Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Gazali'nin dediği gibi 'Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla olur.' Sözünden yola çıkarak bizde adım adım, yalnızca eğitim ve araştırma alanında değil, bölgemize nitelikli sağlık hizmeti sunan hastanemizde de yenilikler yaptık. Gönül dostumuz merhum Dr. Talat Bahçebaşı'nın adını yaşatacak ek hizmet binamızı hizmete açtık. Yeni onkoloji, diyaliz, endoskopi ünitemizi ve özel servisimiz ile poliklinik alanlarını faaliyete geçirdik. Yeni erişkin ve çocuk acil servislerimizi hizmete kazandırdık. Hizmet kalite puanımızı artırdık, özellikli operasyonlar ve yeni birimlerle çok daha fazla kişiye sağlık hizmeti sunduk. Modern ve yeni cihazları hastanemize kazandırdık" şeklinde konuştu."Yapılaşmada önemli çalışmalar gerçekleştirildi"Düzce Üniversitesi bünyesinde yürütülen yapılaşma çalışmaları hakkında da katılımcıları bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, son bir yıl içerisinde modern binalar inşa edildiğine değinerek, yerleşkede modern bir yemekhane binası ve hastane bölgesindeki giriş kapısını kazandırdıklarını ifade etti. Yerleşke içerisindeki asfaltlama ve kaldırım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Rektör, kütüphane, Spor Bilimleri Fakültesi ve 50 bin metre kare alana yayılan botanik bahçenin yapımına başlandığını ifade etti. Ülkemizin bir üniversite bünyesinde en büyük geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi olacak olan 2500 m2 alana sahip merkezin de tadilatına başlandığını ve Nisan ayı içerisinde hizmete açılacağını dile getirdi. Cami yapımına da değinen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Caminin kaba inşaatının bittiğini, bundan sonraki süreçler içinde hayırseverlerin desteklerini beklediğini ve yardımcı olan herkese gönülden teşekkür ettiğini ifade etti."Sıralamalarda ilerleyişimiz devam ediyor"Düzce Üniversitesi ile birlikte kurulan Üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Üniversitemiz, dünya üniversiteleri arasında ilk iki binin içerisinde yer almaya devam ediyor. Öğretim elemanlarımızın çabaları ve idari personelimizin gayret, öğrencilerimizin azmi ve heyecanı ile bu yıl; URAP devlet üniversiteleri sıralamasında 43. Sıraya yerleştik. Akademisyenlerin 2018 yılı performanslarına göre aldığı akademik teşvikler bazında, Tıp Fakültemiz ile ikinci, Teknoloji Fakültemiz ile 3. Sırada yer aldık. Öğrencilerimizin; spordan, sanata, teknolojiden girişimciliğe farklı alanlarındaki başarıları ile gururlandık." dedi.Düzce Üniversitesi eğitim öğretimin yanında bölgeye hizmet kapsamında her geçen yılda çalışmalarını artırdığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜBİT) TÜRKAK akreditasyona sahip olması ile, sanayiye verdiği hizmette %70 civarında artış olduğunu, 2015 yılında almaya hak kazanılan 1601 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde TTO Kurulum ve Kapasite Artırımının 2017 yılında da yeniden almaya hak kazanıldığını katılımcılarla paylaştı.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Üniversitenin bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, öğrencilerin yanında bölge halkının da bazı konularda bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Düzce'nin çok verimli tarım ovası olduğunu hatırlatan Başkan Ay, herkesin bu ovada herkesin kendi ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerini çok rahat üretebileceğinin altını çizdi."Akademik çalışmalarının yanında bölgenin gelişimi içinde çalışmalar yürütülüyor"Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı , Düzce Üniversitesi'nin 13. yaş gününü birlikte kutlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, kendisinin Düzce'de geçirdiği zaman içerisinde Düzce Üniversitesi'nin bölgesine ve ülkemize faydalı olabilmesi için özverili çalışmalar yürüttüğüne şahit olduğunu ifade etti. Akademisyenlerin hem kendi gelişimi için hem çocukların eğitimi için yaptığı çalışmaların yanında, bölgesel sanayinin kalkınması için de verdiği çabalarını takdirle karşıladığını vurgulayan Vali Dr. Zülkif Dağlı, yapılan bu çalışmalarda emeği geçenlere ve Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür etti.Açılış konuşmalarının sonrasında, 13. Kuruluş Yıldönümü pastasının, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve protokol üyeleri eşliğinde kesilmesiyle devam eden programda, Üniversitemizin gelişmesine ve öğrencilerimize sağladıkları katkılardan dolayı; kuruluş temsilcilerine ve şehrimizde faaliyet yürüten firma temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.Dereceye giren akademisyenlere ve öğrencilere ödülleri verilirken Düzce Üniversitesi'nde son bir yıl içinde yeni akademik unvan alan öğretim üyelerine belgeleri takdim edilerek cübbeleri törenle giydirildi.Düzce Üniversitesi 13. Kuruluş Yıldönümü programı, konuklar için verilen kokteylin ardından sona erdi. - DÜZCE