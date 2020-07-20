Düzce Üniversitesi 142 ülkede öğrencilerle bir araya geliyor - Son Dakika

Düzce Üniversitesi 142 ülkede öğrencilerle bir araya geliyor

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sürecinde kısıtlanan hareketliliğin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK)düzenlediği ilk sanal fuar olan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de...

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sürecinde kısıtlanan hareketliliğin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK)düzenlediği ilk sanal fuar olan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de Düzce Üniversitesi, 142 ülkede yabancı uyruklu öğrencilerle buluşuyor.

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"Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020", www.virtualfair-yok.gov.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilen ve 3 gün süresince devam edecek olan küresel ölçekli sanal fuarda; Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, İletişim Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, Öğretim Görevlisi Mert Kaleci, Araştırma Görevlisi Necmettin Salih Ekiz ve Bilgi. İşlet. Tülay Budak görev alıyor.


Her fırsatta öğrencilerin yanında olan ve onların gelecek planlarına destek olan Düzce Üniversitesi, pandemi sürecinde düzenlenen online fuarlarda da yer alarak katılımcı öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.


3 gün sürecek olan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de online olarak Düzce Üniversitesi görevlileri ile görüşme fırsatı yakalayan yurtdışı öğrencileri, Düzce Üniversitesi'nin yurt dışında düzenleyeceği; Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS), hangi ülkelerde ve ne zaman olacağı, Düzce Üniversitesi fakülteleri, eğitim-öğretim süreci, Ar-Ge merkezleri, laboratuvarları, şehrin sosyal kültürel olanakları ve konaklama imkanları gibi birçok konu hakkında bilgilendiriliyor. - DÜZCE

Yükseköğretim Kurulu, Düzce Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:48 Kaynak: İHA

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