Üye Girişi
Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı

04.06.2021 15:34
Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından göçmen kuş hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla 23 türden 81 kuş halkalanarak incelendi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından göçmen kuş hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla 23 türden 81 kuş halkalanarak incelendi.

Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, DÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Leyla Özkan yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında Konuralp yerleşkesinde kuş halkalama çalışması yapıldı.

Batı Karadeniz bölgesinin kuş geçişleri için önemli bir alan olduğunu bildiren Özkan, 30 Mart-25 Mayıs tarihlerinde yerli ve göçmen 23 türden 81 kuşun halkalandığını söyledi.

Bölge için bu çalışmanın düzenli hale getirilmesinin doğa araştırmaları bakımından önemli olduğunu vurgulayan Özkan, şu bilgileri paylaştı:

"Kuş halkalama; kuşlara zarar vermeyen sis ağları ile kuşların yakalayıp, her birinde özgün bir numara olan ve kimlik niteliği taşıyan, hafif, paslanmaz, alüminyum ya da çelik halkaların kuşların bacağına takılması ve kuşun serbest bırakılması işlemlerinden oluşmaktadır. Kuş halkalama çalışmaları, kuşların yaşamlarıyla ilgili bilgi edinmek üzere tüm dünyada yüzyılı aşkın süredir uygulanan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemle, temelde kuşların göçleri (kuş türlerinin göç stratejileri, konaklama, kışlama ve üreme alanları, göç takvimleri, fizyolojileri) ve popülasyon dinamikleri (kaç yıl yaşadıkları, üreme başarıları, hayatta kalma başarıları, ilk üreme yaşları, kaç yaşına kadar üremeye devam ettikleri, genç bireylerin dağılma oranları) araştırılmaktadır."

Özkan,Türkiye'nin kuş göçlerinde önemli konuma sahip olduğunu vurgulayarak, ilkbahar Afrika-Avrasya ve sonbahar Avrasya-Afrika kuş göçlerinde, Artvin (Borçka), Hatay (Belen) ve İstanbul Boğazı'nın çok sayıda kuş türünün ve kalabalık popülasyonların geçiş yaptığı dar boğazları oluşturduğunu aktardı.

Kuş halkalamanın, özellikle göç dönemlerinde göçmen kuş haraketliliğini takip edebilmek amacıyla ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapıldığına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, halkalama çalışmalarını desteklemekte ve koordine etmektedir. Ülkemizde aktif çalışan 5 farklı halkalama istasyonu mevcuttur. Bunlar; Cernek Halkalama İstasyonu, Boğazkent Halkalama İstasyonu, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, Eymir Kuş Halkalama İstasyonu ve İstanbul Avcılar Kuş Halkalama İstasyonu'dur. Her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenli olarak bu istasyonlarda halkalama yapılmaktadır."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Eşinin boğazını neşterle kesip, ölmeme ihtimaline karşı başına poşet geçirmişti! Cinayeti reddeden cani kocaya müebbet hapis cezası Eşinin boğazını neşterle kesip, ölmeme ihtimaline karşı başına poşet geçirmişti! Cinayeti reddeden cani kocaya müebbet hapis cezası Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
15:31 Aşı haritası güncellendi! En fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı
15:27 Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
15:24 CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?
15:18 Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!
14:58 Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
Aşı haritası güncellendi! En fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı Aşı haritası güncellendi! En fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı         
15:32
CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?         
15:24
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saat boyunca talan etti 4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saat boyunca talan etti         
13:35
Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı         
12:58
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 15:38:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Üniversitesi 23 türde 81 kuşu halkalayarak incelemeye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement