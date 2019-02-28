Düzce Üniversitesi "Açık Kampüs" Etkinliği ile Şehirle Bütünleşiyor

Şehir-üniversite bütünleşmesini sağlamak ve halkın Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımasına destek olmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan "Açık Kampüs" etkinliği ile Düzce Üniversitesi, Düzceli vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Şehir-üniversite bütünleşmesini sağlamak ve halkın Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımasına destek olmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan "Açık Kampüs" etkinliği ile Düzce Üniversitesi, Düzceli vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.



Bu ayki Açık Kampüse; Düzce Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bakan ve Yönetim Kurulu 2. Başkanı Ömer Soyer ile Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. İlk olarak Orman Fakültesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Fakültenin fiziksel ve sosyal alanlarını gezerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DÜBİT) ziyaret eden konuklar, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Fen Edebiyat Fakültesi ile ziyaretlerini tamamladı.



Düzce Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bakan ile Yönetim Kurulu 2. Başkanı Ömer Soyer'e Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından "Açık Kampüs Diploması" takdim edildi. Açık Kampüs uygulamasının öğleden sonraki programında yine Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan bir diğer misafir grubu, Düzce Üniversitesi'nin akademik ve sosyal alanlarını ziyaret etti. Ziyaret sonunda kendilerine "Açık Kampüs Diploması" takdim edilen Düzce Farabi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Fahri Düzce Üniversitesi Gönüllüsü oldu. Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, bölgesel kalkınma ve sosyal sorumluluk gibi birçok alanda yürüttüğü hizmetler hakkında faydalı bilgiler edinen Açık Kampüs ziyaretçileri, kendilerine yakın ilgi gösteren Düzce Üniversitesi Yönetimine ve yetkililerine teşekkür etti. - DÜZCE

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