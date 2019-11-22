Düzce Üniversitesi Açık Kürsü uygulamasını başlattı

Yenilikçi uygulamalarla sosyal ve dinamik üniversite anlayışında çığır açan Düzce Üniversitesi, öğrencilerinin fikir ve deneyimlerini özgürce paylaşabileceği "Açık Kürsü" uygulamasını hayata geçirdi.



Deneyim ve paylaşım platformu olan ve öğrencilerce gerçekleştirilen ilk Açık Kürsü uygulamasında Düzce Üniversitesi öğrencileri, 24 saat süre ile telefonları ve tüm teknolojik iletişim araçlarını bırakarak farklı bir deneyim yaşadı.



"Detoksumu Bıraktım mı?", "Neden Bıraktım?", "Teknoloji Bağımlısı mıyım?", "İnternet Bağımlısı mıyım?", "Sosyal Medya Bağımlısı mıyım?", "Teknoloji Bir Zorunluluk mu?" sorularını kendilerine yönelten öğrenciler, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önünde kurulan kürsüde düşüncelerini dile getirdi.



Açık Kürsüye ilk olarak Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş çıktı. Açık Kürsüde düşüncelerin en açık şekliyle ifade edilmesi gerektiğini belirten Uğraş, bu süreçte kendisinin teknoloji detoksunu uygulayamadığını söyledi. Teknolojinin çok hızlı değiştiğine işaret eden Uğraş, cep telefonlarının ilk çıktığı günlerle ilgili izlenimlerini anlattı.



Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Aysun Aydın ise Microsoft'a başvuran bir işçinin hikayesini anlatarak teknoloji olmadan da bazı işlerin yapılabildiğini dile getirdi. Teknolojinin zorunluluktan çok tercih meselesine dönüşmesi gerektiğini ifade eden Aydın, bu etkinlikle internet ve teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturduklarını sözlerine ekledi.



Programın devamında Düzce Üniversitesi öğrencileri tek tek kürsüye çıkarak detoks süreçlerini anlattı. Günümüzde teknolojiden uzaklaşmanın zorlaştığını belirten öğrenciler, bu süreci uyguladıklarında arkadaşlarına daha çok zaman ayırdıklarını, düzenli temizlik yaptıklarını, kitap okuduklarını ve sosyal anlamda kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi. - DÜZCE