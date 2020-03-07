Düzce Üniversitesi akademik teşvik sıralamasında ilk 50'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi akademik teşvik sıralamasında ilk 50'de - Son Dakika

Düzce Üniversitesi akademik teşvik sıralamasında ilk 50'de

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yayımlanan akademik teşvik bazlı "Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması"nda (DÜS 2020), Düzce Üniversitesi ilk 50 içerisinde, Teknoloji Fakültesi ikinci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Düzce Üniversitesi akademik teşvik sıralamasında ilk 50'de, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yayımlanan akademik teşvik bazlı "Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması"nda (DÜS 2020), Düzce Üniversitesi ilk 50 içerisinde, Teknoloji Fakültesi ikinci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.


DÜS 2020, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre devlet üniversitelerinin performanslarını; "projeler, araştırmalar, akademik yayınlar, tasarımlar, sergiler, patentler, alınan atıflar, uluslararası tebliğler ve ödüller" olmak üzere 9 başlıkta sınıflandırılarak sıralıyor. Puanlamalar sonucu hazırlanan sıralamada Düzce Üniversitesi, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması'nda 123 üniversite arasında 36. sıra ile yine ilk 50 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Teknoloji Fakülteleri Sıralaması'nda ise Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 2019 yılında üçüncü olduğu sıralamada bu yıl ikinci sıraya yükselerek zirveye bir adım daha yaklaştı - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
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