Düzce Üniversitesi bu kez iletişimde birinci oldu - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Müjdat Demir; TRT'nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, Haber Yayıncılığı Televizyon Haberi kategorisinde "Görünmez Kahramanlar" başlıklı çalışmasıyla, birinci oldu.

TRT'nin bu yıl 6.'sını düzenlediği yarışmada, iletişim alanında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri 4 ana kategori ve 12 alt kategoride eserleriyle yarıştı. Finale kalan ilk üç eser arasında yer alma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi öğrencisi, ödül töreninde birincilik ödülü kazanarak Düzce Üniversitesi adına önemli bir başarının sahibi oldu. Açılış konuşmalarının sonrasında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri takdim edildi. Düzce Üniversitesi öğrencisi Müjdat Demir'e birincilik ödülünü Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı takdim etti.

Çalışmasında Covid-19 virüsü ile mücadelede sağlık çalışanlarının, salgınla mücadelenin görünmez ve bir o kadar da fedakar kahramanları olduklarını vurgulayan Müjdat Demir, kendilerine destek olan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a, Rektör Yardımcılarına ve bölüm akademisyenlerine teşekkür ederek gurur ve mutluluğunu paylaştı. - DÜZCE