DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu - Son Dakika

DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

Düzce Üniversitesi (DÜ) Çevre takımı, Gaziantep'te düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmasında çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci oldu.

DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ) Çevre takımı, Gaziantep'te düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmasında çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ Çevre takımının doğal kaynaklardan biri olan ve sürekli azalmakta olan suyun toplu konutlarda geri kullanımını amaçlayan bir proje tasarladığı belirtildi.

"Güneş Enerjisi ile Çalışan Eketroflotokoagülasyon Prosesi ile Toplu Konutlardan Kaynaklanan Evsel Gri Suyun Arıtımı ve Geri Kazanımı" başlıklı proje ile evlerde, banyo, mutfak ve makine gibi alanlardan oluşan atık suyun yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak arıtımı ve geri kazanılmasının sağlanacağı kaydedildi.

Takımın akademik danışmanı DÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol ile takımı oluşturan DÜ Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri Hakkı Erdoğan ve Kübra Gökmen birinci olmaktan duydukları gurur ve mutluluğu dile getirdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da çevre takımını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu
DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu
DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu - Son Dakika


Son Dakika

Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Deniz paraşütünü çeken teknenin türbin motoruna halat dolandı! Eğitmenlerin profesyonelliği büyük faciayı önledi Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin
BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a "Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme" çağrısı         
22:23
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak         
19:25
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti         
18:17
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 22:51:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DÜ çevre takımı TEKNOFEST'te birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei